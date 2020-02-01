Юрий Семин: «Диагноз Миранчука будет завтра»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал про состояние полузащитника Антона Миранчука. По его словам, все не так страшно.

Ранее сообщалось, что футболист получил травму пятой плюсневой кости во время матча Кубка Париматч Премьер против «Партизана» в Дохе (Катар).

— Мне кажется, все не так страшно, диагноз завтра, — отметил Семин в эфире «Матч ТВ».

24-летний Миранчук покинул поле на носилках. В текущем сезоне он провел 12 матчей за «Локомотив», забил два гола и сделал одну результативную передачу.