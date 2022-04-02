Антон Миранчук: «Как мое самочувствие? Замечательно»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал, в каком состоянии находится на данный момент.

«Как мое самочувствие? Замечательно», — ответил футболист.

На вопрос о возвращении в состав Антон Миранчук не ответил.

С осени хавбек восстанавливался после травмы сухожилия, которую получил в январе 2021 года. Полузащитник проходил реабилитацию в Германии и вернулся в расположение московского клуба в конце ноября.