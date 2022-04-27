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Антон Миранчук готов сыграть в матче с «Зенитом»

Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Антон Миранчук.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал «СЭ» о возможности игрока выйти на поле в матче против «Зенитом».

«Антон тренируется в общей группе футболистов без каких-либо ограничений, набирает форму после долгой травмы. Семь месяцев без футбола — большой срок. Степень готовности выйти в стартовом составе могут оценить только доктор и реабилитолог команды, а попадание в состав или выход на замену определяет только главный тренер», — сказал Шпинев «СЭ».

Напомним, что 26-летний россиянин из-за травмы не играет с сентября 2021 года. Полузащитник впервые попал в заявку «Локомотива» на матч 26-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1), который состоялся 23 апреля.

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в пяти матчах за «Локомотив» и отметился одной результативной передачей. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет в субботу, 30 апреля, на «Газпром Арене». Встреча 27-го тура Тиникофф РПЛ начнется в 19:30 по московскому времени.

Антон Миранчук
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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