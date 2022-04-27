Антон Миранчук готов сыграть в матче с «Зенитом»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал «СЭ» о возможности игрока выйти на поле в матче против «Зенитом».

«Антон тренируется в общей группе футболистов без каких-либо ограничений, набирает форму после долгой травмы. Семь месяцев без футбола — большой срок. Степень готовности выйти в стартовом составе могут оценить только доктор и реабилитолог команды, а попадание в состав или выход на замену определяет только главный тренер», — сказал Шпинев «СЭ».

Напомним, что 26-летний россиянин из-за травмы не играет с сентября 2021 года. Полузащитник впервые попал в заявку «Локомотива» на матч 26-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1), который состоялся 23 апреля.

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в пяти матчах за «Локомотив» и отметился одной результативной передачей. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет в субботу, 30 апреля, на «Газпром Арене». Встреча 27-го тура Тиникофф РПЛ начнется в 19:30 по московскому времени.