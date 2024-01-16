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16 января, 23:19

Источник: Антон Миранчук дал согласие на переход в «Бешикташ»

Руслан Минаев
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Антон Миранчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук согласился перейти в «Бешикташ», сообщает турецкое издание Sabah. Переговоры между сторонами продолжаются.

По данным источника, 28-летний россиянин отказался продлевать соглашение с железнодорожниками.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что московский клуб предлагал Миранчуку контракт с понижением зарплаты в два раза — с 2,4 миллиона евро до 1,2 миллиона евро в год.

Контракт Миранчука с «Локомотивом» истекает летом 2024 года. В этом сезоне футболист провел за железнодорожников 24 матча, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Антон Миранчук
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
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