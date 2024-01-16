Ламейра продолжит карьеру в «Оцелуле»
Полузащитник «Балтики» Жоау Ламейра продолжит карьеру в румынском «Ойелуле» на правах аренды.
«Между футбольными клубами «Балтика» и «Оцелул» достигнуто соглашение об аренде Жоау Ламейры до конца сезона-2023/24. Желаем Жоау успехов!» — говорится в официальном Telegram-канале «Балтики».
В нынешнем сезоне 24-летний португалец провел за «Балтику» шесть матчей и не отметился результативными действиями.
Источник: https://t.me/fc_baltika/13439
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|
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|8
|8
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|29-22
|32
|
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|18
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|29-23
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|
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|
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|5
|9
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|18
|3
|6
|9
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|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
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|
16
|Сочи
|18
|3
|2
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|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
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Ростов
|16
|1
|5
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