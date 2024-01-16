Ламейра продолжит карьеру в «Оцелуле»

Полузащитник «Балтики» Жоау Ламейра продолжит карьеру в румынском «Ойелуле» на правах аренды.

«Между футбольными клубами «Балтика» и «Оцелул» достигнуто соглашение об аренде Жоау Ламейры до конца сезона-2023/24. Желаем Жоау успехов!» — говорится в официальном Telegram-канале «Балтики».

В нынешнем сезоне 24-летний португалец провел за «Балтику» шесть матчей и не отметился результативными действиями.