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Сегодня, 00:28

Маркао заявил, что любовь болельщиков «Спартака» спасала его от холодов в Москва

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший форвард «Спартака» Маркао рассказал, как боролся с минусовой температурой в Москве.

«Было ли холодно? Да, конечно! Не просто холодно, а очень холодно! Всем бразильцам сложно адаптироваться к такой погоде, у нас ведь нет снега и таких температур. Поэтому для меня это был удивительный жизненный опыт. Как спасался от холодов? Меня спасала любовь болельщиков «Спартака» и всех россиян, которые меня окружали. Даже от простуды такой рецепт помогал! Я всегда буду с теплотой вспоминать время, проведенное в «Спартаке», — приводит слова Маркао «РБ Спорт».

Маркао выступал за «Спартак» в период с 2000 по 2001 год. Всего за московский клуб он провел 24 матча, забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/markao-v-moskve-ot-holodov-menya-spasala-lyubov-bolel-shhikov-spartaka/
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ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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Балтика – Сочи
 - : -
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Пари НН – Факел
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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