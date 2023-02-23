Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:43

Антон Бобер о сыне Иване: «По позиции можно сравнить его с Пиняевым, но это немного разные игроки»

Бобер рассказал о своем сыне Иване, который подписал контракт с «Крыльями Советов»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Рекордсмен «Крыльев Советов» по числу матчей в чемпионатах России, тренер юношеской сборной страны Антон Бобер рассказал о своем сыне Иване, который подписал контракт с «Крыльями Советов».

«У него есть хорошие индивидуальные действия, работа с мячом, скорость. Ему нужно окрепнуть физически — у всех по-разному происходит переход из детско-юношеского футбола во взрослый. Надеюсь, в ближайшее время он окрепнет и будет конкурентен во взрослом футболе. Какие советы даю? Работать, в том числе индивидуально — и все будет хорошо. Мы на связи с тренером по физподготовке Владимиром Зеленовским. Иван будет привлекаться к тренировкам с основным составом, но в этом периоде он игрок молодёжной команды. Можно ли сравнить его с Пиняевым? По позиции можно, Иван тоже правша. Есть качества похожие, но, на мой взгляд, это немножко разные игроки. Мы работали со сборной 2005 года рождения. Иван 2006 года, но он был в расширенных списках. Может быть, к финальной части его бы вызвали, но сейчас он игрок сборной 2006 года. Мы же 2005-й выпустили и сейчас работаем с 2009-м», — приводит слова Бобра-старшего Metaratings.ru.

Антон Бобер выступал за «Крылья Советов» с 2000 по 2012 год и провел за команду 274 матча в высшем дивизионе чемпионата России и 300 во всех турнирах. 17-летний Иван Бобер перешел в «Крылья» из «Чертаново» и подписал контракт на 2 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/anton-bobyor-o-syne-ivane-po-pozicii-mozhno-sravnit-ego-s-pinyaevym-no-eto-nemnogo-raznye-igroki-230210/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Антон Бобер
Иван Бобер
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сумасшедшее шоу у Кремля. Раздетый фигурист обливается водой в мороз!
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Минобороны Украины распорядилось отправить в зону СВО сотрудников военкоматов
МО сообщило о гибели летчика в результате крушения Су-25 в Белгородской области
78% россиян назвали искренним послание Путина Федеральному собранию
Экс-советник Трампа заявил о сохранении Путиным разрушаемых на Западе ценностей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смородская прокомментировала выплату агентских за трансферы Пиняева и Глушенкова

В «Спартаке» рассказали о ситуации с нападающим команды Квинси Промесом
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости