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Смородская прокомментировала выплату агентских за трансферы Пиняева и Глушенкова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала выплату агентских за трансферы Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в размере 120 миллионов рублей.

«При мне «Локомотив» никогда не платил таких денег агентам, никогда и ни за кого. Это дикий, неоправданный расход денег. Абсолютно неоправданный. Паша Андреев так насадил туда игроков, что может вообще больше не работать», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

После игры со «Спартаком» председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал журналистам, что сумма агентского платежа за переходы из «Крыльев Советов» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова составила 120 миллионов рублей — по 60 миллионов за каждого.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-pasha-andreev-tak-nasadil-igrokov-v-lokomotiv-chto-mozhet-bol-she-ne-rabotat/
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