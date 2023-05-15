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Сегодня, 17:20

Антич высказался о зарплатах футболистов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Сербский полузащитник Никола Антич высказался о переходе в «Химки», а также ответил критикам, считающим, что футболисты в России незаслуженно получают высокую зарплату.

«Мой переход в «Химки» в Сербии восприняли нормально. Я знаю, что в Европе критикуют Россию, но о политике не буду говорить, я — футболист. Мой переезд сюда — шаг вперед в моей карьере, потому что в Беларуси ввели потолок зарплат, и уровень футбола упал. Российский футбол намного сильнее белорусского — на три-четыре головы. БАТЭ в РПЛ играл бы очень плохо, не считался бы топ-командой. В России болельщики критикуют футболистов за то, что мы зарабатываем незаслуженно много и играем при этом плохо? Без комментариев. Я не знаю, что сказать об этих людях, пусть занимаются своими делами, ну или пускай пишут все что угодно. Футбольная карьера — большой труд. Футболист занимается своим делом 24/7, меня семья не видит по 11 часов в день. Кто-то видит наш труд, а кто-то — нет. Пускай люди комментируют дальше, а я считаю, что наша работа — большой труд. Каждый может что угодно говорить, но я точно знаю, что мы много работаем», — приводит слова Антича «РБ Спорт».

«Химки» занимают 15-е место в РПЛ, набрав 18 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/poluzashhitnik-himok-antich-my-nezasluzhenno-mnogo-zarabaty-vaem-pust-lyudi-zanimayutsya-svoimi-delami/
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Никола Антич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Спартак

 9
И К Ж
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