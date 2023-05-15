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Сегодня, 17:14

Радимов — о селекции «Спартака»: «14 миллионов за Николсона и Дуарте. А потом разговоры — с «Зенитом» трудно бороться»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов в интервью «СЭ» высказался о проблемах «Спартака».

— На днях вы обмолвились в интервью: «Первые таймы «Спартак» всегда выбрасывает в помойку». Есть объяснение?

— Со стороны трудно понять, с чем это связано. Но в любом случае такая команда как «Спартак» должна выходить из раздевалки более собранной, нацеленной на результат. Нужно прессинговать, идти в атаку. А спартаковцы играют вальяжно, сразу отдают инициативу. Только после перерыва начинают героически спасать положение. Исключение — февральские матчи на Кубок с «Локомотивом». Вот тогда с первых минут команда полетела. Но вскоре все развалилось.

— Почему?

— Мне кажется, Абаскаль оказался не готов к длительной паузе в чемпионате. Прежде-то такого опыта у него не было. Отсюда просчеты в подготовке. «Спартак» очень ярко выглядел на февральском турнире в Эмиратах и кубковых матчах с «Локо». А потом спад. Вдобавок Абаскаль начал тасовать состав, игроки выходят то на одной позиции, то на другой. Это тоже влияет. Ну и к селекции, конечно, большие вопросы...

— О! Открывается широкая волнующая тема.

— Полтора года назад десять миллионов евро отдали за Николсона, минувшей зимой четыре — за Дуарте, с которым после первых же матчей все стало ясно. Смешное приобретение. Тавареш, Мартинс и Бальде не феерят. Прочно сидит на скамейке Рыбус. Ну и зачем брать легионеров, которые не сильнее своих?! А потом начинаются разговоры — мол, трудно с «Зенитом» бороться, у него состав гораздо сильнее...

Гильермо Абаскаль. «Зимой Абаскаль допустил просчеты в подготовке. А Федотов доказал, что у него есть яйца». Интервью Радимова
Владислав Радимов
ФК Спартак (Москва)
5
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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В «Динамо» подтвердили, что команду к ближайшим матчам будет готовить 32-летний Алпатов

Антич высказался о зарплатах футболистов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
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