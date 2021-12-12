Воронин рассказал, какие клубы РПЛ могут конкурировать с «Динамо» и «Зенитом»
Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин рассказал, какие клубы могут конкурировать с «Зенитом» и бело-голубыми.
— Какое «Динамо» сильнее, нынешнее или то, в котором вы играли?
— Я не буду отвечать. Но если вас интересует, играл бы я в нынешнем «Динамо» в составе — да. Разное поколение, разное время. Это неправильно сравнивать.
— Кто может составить вам и «Зениту» конкуренцию из остальных команд?
— Все команды. ЦСКА, «Локомотив», «Сочи». Не пытаются? Ну почему. Мы в том году шли ровно, потом проиграли три игры и упали вниз. Такой чемпионат России сейчас.
— Что вы имеете в виду?
— Если бы «Зенит» не потерял очки там, где они потеряли, то он был бы очков на 10 впереди всех. Раньше было тяжело представить, что команды первой пятерки проигрывали бы последним местам. Можно было один раз за сезон, но не более, — сказал Воронин в беседе с корреспондентами «СЭ» Антоном Ивановым и Севастианом Терлецким.
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