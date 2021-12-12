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Воронин рассказал, какие клубы РПЛ могут конкурировать с «Динамо» и «Зенитом»

19:59
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Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин рассказал, какие клубы могут конкурировать с «Зенитом» и бело-голубыми.

— Какое «Динамо» сильнее, нынешнее или то, в котором вы играли?

— Я не буду отвечать. Но если вас интересует, играл бы я в нынешнем «Динамо» в составе — да. Разное поколение, разное время. Это неправильно сравнивать.

— Кто может составить вам и «Зениту» конкуренцию из остальных команд?

— Все команды. ЦСКА, «Локомотив», «Сочи». Не пытаются? Ну почему. Мы в том году шли ровно, потом проиграли три игры и упали вниз. Такой чемпионат России сейчас.

— Что вы имеете в виду?

— Если бы «Зенит» не потерял очки там, где они потеряли, то он был бы очков на 10 впереди всех. Раньше было тяжело представить, что команды первой пятерки проигрывали бы последним местам. Можно было один раз за сезон, но не более, — сказал Воронин в беседе с корреспондентами «СЭ» Антоном Ивановым и Севастианом Терлецким.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры