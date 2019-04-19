Андрей Тихонов: "Никто из "Крыльев" по поводу задолженности со мной не связывался"

Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов прокомментировал "СЭ" заявление генерального директора клуба Виталия Шашкова, который сообщил, что самарцы собираются до конца апреля погасить задолженность перед 48-летним специалистом по зарплате.

- Никто из "Крыльев" не связывался со мной по этому поводу, никто ничего не говорил, - сказал Тихонов.

- Есть ли у вас предложения возглавить какой-либо клуб?

- Варианты есть, посмотрим, что будет дальше.



Тихонов возглавлял "Крылья" с июня 2017 года. В начале октября 2018 года волжане расторгли контракт с ним – команду возглавил черногорец Миодраг Божович. (Иван Торопцев)

Гендиректор "Крыльев" рассказал, когда погасят задолженность перед Тихоновым

