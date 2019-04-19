Гендиректор "Крыльев" рассказал, когда погасят задолженность перед Тихоновым

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков сообщил "СЭ", что клуб в ближайшее время собирается погасить задолженность перед бывшим главным тренером самарцев Андреем Тихоновым.

- На сегодняшний день задолженность перед Тихоновым не погашена. Это будет сделано до конца апреля, - сказал Шашков.



Тихонов возглавлял волжан с июня 2017 года. В начале октября 2018 года расторг контракт с 48-летним специалистом – его сменил черногорец Миодраг Божович. (Иван Торопцев)

Андрей Тихонов: "Никто из "Крыльев" по поводу задолженности со мной не связывался"

