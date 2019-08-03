Андрей Тихонов не знает, чего ждать от "Спартака"

Бывший капитан "Спартака" Андрей Тихонов оценил готовность команды к матчу 4-го тура чемпионата России против "Динамо".

"Я не понимаю, чего ждать от "Спартака" в этой игре, – цитирует Тихонова ТАСС. – Уходят футболисты, появляются новые, качественные игроки. Только время покажет, как команда будет выглядеть.

Формировать команду нужно в перерыве, чтобы у главного тренера была возможность потренировать, чтобы игроки провели определенное количество тренировок вместе, притерлись друг к другу. Нужно время, чтобы понять, где они и во что играют.

Что касается новичков, понятно, что Шюррле – это игрок с именем, хороший нападающий, его знает вся Европа, даже весь мир, а Ларссон из чемпионата Швеции. Посмотрим, как он будет играть"