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Андрей Талалаев: «Славянские ребята грань между уверенностью и самоуверенностью очень быстро теряют»

17:49
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Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев оценил готовность команды к матчу 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».

— Во-первых, отталкиваемся от того качества, которое можем давать, — приводит слова Талалаева Twitter самарского клуба. — Во-вторых, не смотрим на игру соперника. Знаем, что можем играть на равных с любым соперником.

Самое главное, чтобы мы набирали очки в каждом матче. Все остальное будет зависеть от многих факторов.

Главная проблема, когда уверенность игроков начинает перерастать в самоуверенность. После очень хорошей игры с Тулой мы с трудом остаемся в русле того, что каждый матч надо играть от себя, от уважения к сопернику. И появились такие нотки, что игроки начали верить в себя. К сожалению, такое часто бывает. Наши славянские ребята грань между уверенностью и самоуверенностью очень быстро теряют. Главная проблема — это реализация того, что мы наметили.

Динамо — Крылья Советов

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