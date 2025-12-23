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Талалаев: «Почти после каждого матча извиняюсь перед судьями»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своих взаимоотношениях с арбитрами в РПЛ.

— Мурад Мусаев рассказывал мне, что однажды в матче «Краснодара» с «Зенитом» едва не накинулся на Магомеда Оздоева, думая, что он симулирует. Но после игры увидел повтор момента и понял, что это футболисту «быков» надо было показывать красную. А у вас были моменты, когда потом понимали, что неадекватно отреагировали на какое-то судейское решение?

— Адекватность своей реакции по ходу встречи я часто ставлю под сомнение. Но по поводу того, что увидел что-то не так, — на сто процентов больше доверяю своим глазам, чем суждениям кого-то другого. За 40 с лишним лет футбольной практики у меня было четыре-пять игровых моментов, когда смотрел повторы и удивлялся, не мог поверить своим глазам, поскольку они не диаметрально противоположно, но хотя бы наполовину смотрелись не так, как я увидел их первым взглядом. Но это, повторяю, редчайшие исключения.

— Часто ли после матча или позже извиняетесь перед судьями?

— Да. Практически после каждой игры приношу извинения, если чем-то мешал арбитрам. Поскольку знаю, что воздействие тренера мешает концентрироваться на моменте. Более того, я очень сильно уменьшил свое общение с арбитрами и попытки повлиять на них. Как правило, это идет только после ряда ошибок. И вообще, за каждым моим удалением или предупреждением от арбитра стоят судейские ошибки. Уверен в этом и готов отвечать за это.

— Ваш сын, тоже уже один раз дисквалифицированный за четыре желтые карточки, оттянул у вас определенное количество наказаний?

— Безусловно. И Андрей Андреевич, и старший тренер Юрий Нагайцев, а если речь о контрольных встречах на сборах, то и Сергей Рыжиков в ходе управления матчами берут на себя большую долю противостояния с тренерскими штабами соперников и коррекцию ошибок судей.

Андрей Талалаев.«Будем грызться за чемпионство до последнего укуса». Вторая часть интервью с Андреем Талалаевым

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Андрей Талалаев
РПЛ
ФК Балтика
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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