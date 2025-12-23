Талалаев: «Почти после каждого матча извиняюсь перед судьями»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своих взаимоотношениях с арбитрами в РПЛ.
— Мурад Мусаев рассказывал мне, что однажды в матче «Краснодара» с «Зенитом» едва не накинулся на Магомеда Оздоева, думая, что он симулирует. Но после игры увидел повтор момента и понял, что это футболисту «быков» надо было показывать красную. А у вас были моменты, когда потом понимали, что неадекватно отреагировали на какое-то судейское решение?
— Адекватность своей реакции по ходу встречи я часто ставлю под сомнение. Но по поводу того, что увидел что-то не так, — на сто процентов больше доверяю своим глазам, чем суждениям кого-то другого. За 40 с лишним лет футбольной практики у меня было четыре-пять игровых моментов, когда смотрел повторы и удивлялся, не мог поверить своим глазам, поскольку они не диаметрально противоположно, но хотя бы наполовину смотрелись не так, как я увидел их первым взглядом. Но это, повторяю, редчайшие исключения.
— Часто ли после матча или позже извиняетесь перед судьями?
— Да. Практически после каждой игры приношу извинения, если чем-то мешал арбитрам. Поскольку знаю, что воздействие тренера мешает концентрироваться на моменте. Более того, я очень сильно уменьшил свое общение с арбитрами и попытки повлиять на них. Как правило, это идет только после ряда ошибок. И вообще, за каждым моим удалением или предупреждением от арбитра стоят судейские ошибки. Уверен в этом и готов отвечать за это.
— Ваш сын, тоже уже один раз дисквалифицированный за четыре желтые карточки, оттянул у вас определенное количество наказаний?
— Безусловно. И Андрей Андреевич, и старший тренер Юрий Нагайцев, а если речь о контрольных встречах на сборах, то и Сергей Рыжиков в ходе управления матчами берут на себя большую долю противостояния с тренерскими штабами соперников и коррекцию ошибок судей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|20:45
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1