Талалаев объяснил, как команда убедилась, что сын ему не стучит: «Все это видят в общении с ним, а потом — со мной»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил, как команда убедилась, что сын Андрей Талалаев-младший, один из членов тренерского штаба, ему не стучит на игроков.

— Расскажите о роли вашего сына в команде. Как реагируете на упреки недоброжелателей в семейственности?

— Очень не люблю публично хвалить, особенно близких мне людей. Скажу только, что для меня они всегда самые лучшие. И то же самое касается моего сына.

— Но как вам удалось убедить команду, что он вам не стучит?

— Думаю, они все это видят в общении с ним, а потом — со мной. Не убеждал команду в этом, просто продолжаю делать свое дело, а он, сволочь, продолжает не стучать, ха-ха. Кстати, чтобы сразу исключить стукачество, я все время подчеркиваю: любой член нашего тренерского и административного штаба вправе сделать замечание футболисту, и это будет замечание от лица главного тренера. Игрок должен понимать важность каждого нашего работника! Если футболист в первый раз не реагирует, то во второй раз член штаба может сделать то же замечание с объяснением и настаиванием на том, что игрок должен это выполнить. И только если в третий раз футболист это не выполняет, член штаба имеет право пожаловаться главному тренеру.