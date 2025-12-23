Кобелев надеется, что Гусев воспользуется шансом на посту главного тренера «Динамо»

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев в комментарии «СЭ» отреагировал на назначение Ролана Гусева на пост главного тренера бело-голубых.

«Хочется пожелать Ролану Гусеву удачи, чтобы он воспользовался шансом в «Динамо». Будет трудно зацепиться за топ-3 в РПЛ, но побороться за Кубок России команда может», — сказал Кобелев «СЭ».

23 декабря «Динамо» утвердило Гусева главным тренером команды до конца сезона-2025/26.

48-летний специалист, который является воспитанником «Динамо», работает в тренерском штабе клуба с лета 2023 года. Он исполнял обязанности главного тренера бело-голубых в конце прошлого сезона, а также с ноября этого года после ухода Валерия Карпина.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России-2025/26 после 18 туров.