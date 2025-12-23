Кобелев надеется, что Гусев воспользуется шансом на посту главного тренера «Динамо»
Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев в комментарии «СЭ» отреагировал на назначение Ролана Гусева на пост главного тренера бело-голубых.
«Хочется пожелать Ролану Гусеву удачи, чтобы он воспользовался шансом в «Динамо». Будет трудно зацепиться за топ-3 в РПЛ, но побороться за Кубок России команда может», — сказал Кобелев «СЭ».
23 декабря «Динамо» утвердило Гусева главным тренером команды до конца сезона-2025/26.
48-летний специалист, который является воспитанником «Динамо», работает в тренерском штабе клуба с лета 2023 года. Он исполнял обязанности главного тренера бело-голубых в конце прошлого сезона, а также с ноября этого года после ухода Валерия Карпина.
«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России-2025/26 после 18 туров.
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
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7
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8
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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