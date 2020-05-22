Экс-главный тренер «Тамбова» и «Химок» Андрей Талалаев, ставший героем Разговора по пятницам, вспомнил, как работал в юношеской сборной России с Аланом Дзагоевым.

— Между прочим, Алан из юношеской сборной перемахнул в первую, минуя молодежку! Случай уникальный. В наше время таким был только защитник Сергей Тимофеев.

— По возрасту Дзагоева у вас были сомнения?

— Ходили слухи — якобы Алан «переписанный». Но перед чемпионатом Европы начальник службы безопасности РФС организовал серьезную проверку. По Дзагоеву — все чисто.

— А по остальным?

— По другому футболисту возникли вопросы. На «Европу» не поехал. А про Алана расскажу историю. Турнир Гранаткина, отбой у нас в 22-30. Ровно в 22-00 вижу — ребята возвращаются с пакетами. Помощнику говорю: «Пойдем, возьмем у них хоть баночку пива. Сядем, расслабимся». Заглядываем к Дзаге с Гиголаевым, заглядываем в их пакет — а там разноцветный зефир, леденцы, булочки какие-то, конфеты... Что-то надо было взять — забрали одну зефирину. Уходим, смеемся. Ну, дети! Какое там пиво? (Юрий Голышак, Александр Кружков)