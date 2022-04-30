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Андрей Мостовой: «Зенит» — самая сильная команда РПЛ»

Антон Иванов
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой после победы в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ над «Локомотивом» (3:1) подчеркнул, что чемпионство ему не приелось. Питерцы взяли титул в четвертый раз подряд. 24-летний хавбек стал чемпионом второй год подряд.

— Чемпионство? Супер. Мне оно не приелось, хотя многие говорят. Такое не может приестся. Посмотрите, какая атмосфера, как все радуются. Все круто, — отметил Мостовой.

— Артем Дзюба сказал, что в РПЛ нет конкуренции, «Зенит» на голову всех сильнее. Согласны?

— Думаю, он с долей шутки, может, это сказал. Есть, конечно, доминирование «Зенита», четыре года подряд чемпионство с таким отрывом. «Зенит» — точно самая сильная команда, но конкуренция все равно есть хорошая.

— Мотивация все равно есть?

— Конечно. Если ты становишься чемпионом, как ее может не быть? Для чего мы играем?

Андрей Мостовой
РПЛ
ФК Зенит
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