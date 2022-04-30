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Сегодня, 23:00

Иван Сергеев поздравил болельщиков «Зенита» с чемпионством

Антон Иванов
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился эмоциями от чемпионства «Зенита».

Клуб победил «Локомотив» (3:1) в матче 27-го тура РПЛ и гарантировал себе чемпионский титул.

«Поздравляю всех болельщиков с четвертым чемпионством. Все очень рады, у Питера праздник. У меня дебют в РПЛ и сразу чемпионство. Дай бог, чтобы это было не последнее чемпионство. Доволен ли я связкой с Юри Альберто? Мне со всеми комфортно. Здесь от тренерского штаба зависит.

Нет расстройства, что отобрали хет-трик сегодня. Все справедливо рассудили арбитры сегодня, главное — победа. После поражения «Динамо» уже было особенное чувство. Была мотивация у всей команды, сегодня отдавались полностью», — сказал Сергеев.

Иван Сергеев
Футбол
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
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Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
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Далер Кузяев

Зенит

 7
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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