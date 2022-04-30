Иван Сергеев поздравил болельщиков «Зенита» с чемпионством

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился эмоциями от чемпионства «Зенита».

Клуб победил «Локомотив» (3:1) в матче 27-го тура РПЛ и гарантировал себе чемпионский титул.

«Поздравляю всех болельщиков с четвертым чемпионством. Все очень рады, у Питера праздник. У меня дебют в РПЛ и сразу чемпионство. Дай бог, чтобы это было не последнее чемпионство. Доволен ли я связкой с Юри Альберто? Мне со всеми комфортно. Здесь от тренерского штаба зависит.

Нет расстройства, что отобрали хет-трик сегодня. Все справедливо рассудили арбитры сегодня, главное — победа. После поражения «Динамо» уже было особенное чувство. Была мотивация у всей команды, сегодня отдавались полностью», — сказал Сергеев.