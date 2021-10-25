Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (7:1) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.

«Ощущения хорошие, все круто! Историческая победа, да? Такого счета никогда не было! Круто, что забил два мяча, получилось так, что это мои первые голы в сезоне, — выходит, экономил патроны и расчехлил в таком матче. Все сложилось!» — сказал Мостовой в интервью пресс-службе клуба.

Также полузащитник назвал гол, который ему больше всего понравился в своей исполнении.

«Наверное, первый гол понравился больше, потому что он получился более эффектным. Я помахал родным — вся семья приехала, завтра у мамы день рождения. Посвящаю эти голы и эту победу ей», — добавил Андрей.

Первый гол 23-летний футболист забил на 45-й минуте с передачи Вильмара Барриоса, второй на 56-й после паса Вячеслава Караваева.

Мостовой в сезоне РПЛ-2021/22 был в стартовом составе «Зенита» в трех матчах, а в восьми играх выходил на замену.

Сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице чемпионата России (26 очков). За ними следуют «Динамо» и ЦСКА (23 очка).