Андрей Мостовой: «Круто, что забил два мяча, — выходит, экономил патроны и вчера расчехлил»
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (7:1) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.
«Ощущения хорошие, все круто! Историческая победа, да? Такого счета никогда не было! Круто, что забил два мяча, получилось так, что это мои первые голы в сезоне, — выходит, экономил патроны и расчехлил в таком матче. Все сложилось!» — сказал Мостовой в интервью пресс-службе клуба.
Также полузащитник назвал гол, который ему больше всего понравился в своей исполнении.
«Наверное, первый гол понравился больше, потому что он получился более эффектным. Я помахал родным — вся семья приехала, завтра у мамы день рождения. Посвящаю эти голы и эту победу ей», — добавил Андрей.
Первый гол 23-летний футболист забил на 45-й минуте с передачи Вильмара Барриоса, второй на 56-й после паса Вячеслава Караваева.
Мостовой в сезоне РПЛ-2021/22 был в стартовом составе «Зенита» в трех матчах, а в восьми играх выходил на замену.
Сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице чемпионата России (26 очков). За ними следуют «Динамо» и ЦСКА (23 очка).
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-10-25-andrey-mostovoy-ekonomil-patrony-pered-takim-matchem.htm
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