Малафеев: «Спартак» за два матча пропустил 11 мячей. Это не ситуация одного дня, а системная проблема»

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал разгромную победу петербургского клуба над «Спартаком» в 12-м туре Тинькофф РПЛ (7:1).

«Особо никаких ярких эмоций нет. Безусловно, я рад, что «Зенит» победил, но это был матч точно не двух принципиальных соперников. Эта игра лично для меня уже не носит того характера ожидания, борьбы и непредсказуемости. В конце прошлого сезона мне задавали вопрос: «А стоит ли ожидать борьбы в следующем году?» Вот теперь ответьте себе сами, а кто это борьбу должен навязать в нашем чемпионате, если команда, которая каждый год должна претендовать на топ-3, проигрывает своему принципиальному сопернику 1:7?» — сказал Малафеев «СЭ».

Малафеев добавил, что когда такие большие команды, как «Спартак», не бьются, не умирают на поле, это плохо для нашего чемпионата, для борьбы внутри него.

«Конечно, такие игры могут происходить, ну может все сложиться так, что все будет залетать, как это было со мной в Португалии. Но «Спартак» же практически не навязывал никакой борьбы «Зениту». «Спартак» за два матча пропустил 11 мячей. Это не ситуация одного дня для московской команды, я вижу в этом системную проблему, которая существует на клубном уровне и на уровне российского футбола в целом.

«Зенит» отлично справился с поставленной задачей на этот матч, а вот московской команде необходимо уже что-то изменить, чтобы не отставать от всех остальных», — добавил Малафеев.

Это поражение стало для красно-белых самым крупным в премьер-лиге в истории команды. При этом «Спартак» еще ни разу в истории РПЛ не пропускал больше пяти мячей в одном матче.

После 12 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» набрал 17 очков и расположился на 7-м месте в турнирной таблице. «Зенит» с 26 очками идет на 1-й позиции.