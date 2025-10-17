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17 октября 2025, 07:30

Мох — о реакции Эмери на скандальное высказывание Дзюбы: «Ребеночек»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Артем Дзюба и Унаи Эмери.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Экс-защитник ЦСКА, «Динамо» и «Эспаньола» Андрей Мох, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как отреагировал Унаи Эмери, когда в 2012 году Артем Дзюба назвал его «тренеришка».

— Главная ошибка Унаи в «Спартаке»?

— Что меня не позвал!

— Он-то хотел.

— Да, но не мог настоять. Окажись я в штабе, какие-то движения внутри команды взял бы под контроль.

— К концу года уже все валилось из рук?

— Да. Не поставил Дзюбу, и тот высказался после матча. Проиграли «Динамо» 1:5. А начались брожения еще в Питере, когда тоже устроились на пятерочку. Вот в этот момент я был Эмери необходим рядом. Постарался бы убедить его делать то, что считает нужным.

— У него пошли сомнения в себе?

— Да. Эмери 2012 года и Эмери, тренер «Севильи» в 2015-м — разные люди. Я уж не говорю про 2018-й.

— До него донесли высказывание Дзюбы: «Тренеришка»?

— Разумеется.

— Реакция?

— Усмехнулся: «А-а! Ниньято!»

— Это что?

— «Ребеночек». Даже не придал значения. Я возмущался больше, чем Эмери. Я-то человек советской закалки. Если ты в 20 лет попал в команду высшей лиги, в автобус будешь заходить последним. Заставят мячи носить. Тот Дзюба в моем понимании кто? Салабон! Еще играть толком не начал. А уже навешивает на тренеров ярлыки.

Леонид Федун, Андрей Мох, Унаи Эмери.Андрей Мох: «Федун сказал Эмери: «Выиграешь чемпионат — озолочу»
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Артем Дзюба
Футбол
Андрей Мох
Унаи Эмери
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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