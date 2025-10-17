Мох — о реакции Эмери на скандальное высказывание Дзюбы: «Ребеночек»
Экс-защитник ЦСКА, «Динамо» и «Эспаньола» Андрей Мох, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как отреагировал Унаи Эмери, когда в 2012 году Артем Дзюба назвал его «тренеришка».
— Главная ошибка Унаи в «Спартаке»?
— Что меня не позвал!
— Он-то хотел.
— Да, но не мог настоять. Окажись я в штабе, какие-то движения внутри команды взял бы под контроль.
— К концу года уже все валилось из рук?
— Да. Не поставил Дзюбу, и тот высказался после матча. Проиграли «Динамо» 1:5. А начались брожения еще в Питере, когда тоже устроились на пятерочку. Вот в этот момент я был Эмери необходим рядом. Постарался бы убедить его делать то, что считает нужным.
— У него пошли сомнения в себе?
— Да. Эмери 2012 года и Эмери, тренер «Севильи» в 2015-м — разные люди. Я уж не говорю про 2018-й.
— До него донесли высказывание Дзюбы: «Тренеришка»?
— Разумеется.
— Реакция?
— Усмехнулся: «А-а! Ниньято!»
— Это что?
— «Ребеночек». Даже не придал значения. Я возмущался больше, чем Эмери. Я-то человек советской закалки. Если ты в 20 лет попал в команду высшей лиги, в автобус будешь заходить последним. Заставят мячи носить. Тот Дзюба в моем понимании кто? Салабон! Еще играть толком не начал. А уже навешивает на тренеров ярлыки.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
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Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0