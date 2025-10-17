Мох — о реакции Эмери на скандальное высказывание Дзюбы: «Ребеночек»

Экс-защитник ЦСКА, «Динамо» и «Эспаньола» Андрей Мох, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как отреагировал Унаи Эмери, когда в 2012 году Артем Дзюба назвал его «тренеришка».

— Главная ошибка Унаи в «Спартаке»?

— Что меня не позвал!

— Он-то хотел.

— Да, но не мог настоять. Окажись я в штабе, какие-то движения внутри команды взял бы под контроль.

— К концу года уже все валилось из рук?

— Да. Не поставил Дзюбу, и тот высказался после матча. Проиграли «Динамо» 1:5. А начались брожения еще в Питере, когда тоже устроились на пятерочку. Вот в этот момент я был Эмери необходим рядом. Постарался бы убедить его делать то, что считает нужным.

— У него пошли сомнения в себе?

— Да. Эмери 2012 года и Эмери, тренер «Севильи» в 2015-м — разные люди. Я уж не говорю про 2018-й.

— До него донесли высказывание Дзюбы: «Тренеришка»?

— Разумеется.

— Реакция?

— Усмехнулся: «А-а! Ниньято!»

— Это что?

— «Ребеночек». Даже не придал значения. Я возмущался больше, чем Эмери. Я-то человек советской закалки. Если ты в 20 лет попал в команду высшей лиги, в автобус будешь заходить последним. Заставят мячи носить. Тот Дзюба в моем понимании кто? Салабон! Еще играть толком не начал. А уже навешивает на тренеров ярлыки.