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17 октября 2025, 07:00

Мох — об Эмери: «Как он отзывался о Карпине? Я вам клянусь, ни одного плохого слова»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Валерий Карпин и Унаи Эмери.
Фото Антон Сергиенко, архив «СЭ»

Экс-защитник ЦСКА, «Динамо», «Спартака» и «Эспаньола» Андрей Мох, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о встрече в Махачкале в 2012 году Унаи Эмери и Гуса Хиддинка.

— Как Эмери отзывался о Карпине?

— Я вам клянусь, ни одного плохого слова. Относился ко всем трудностям как профессионал. Для него Карпин — это только работа, ничего личного. В Махачкале к Унаи подошел тренер еще звездного «Анжи»... Как же его...

— Хиддинк?

— Точно! Спрашивает: «Что Карпин? В клубе?» — «Да». — «Наверное, мечтает тренировать?» Эмери пожимает плечами: «Откуда я знаю?» Гус усмехается: «Кто тренировал, тот никогда не захочет сидеть в офисе». Унаи был поражен. Он даже не размышлял в этом направлении.

— Оказалось, так и есть.

— Ну конечно! Менеджер повязан по рукам и ногам. А у тренера настоящая власть. Он все решает, хозяин положения. Совсем другой вкус жизни.

Леонид Федун, Андрей Мох, Унаи Эмери.Андрей Мох: «Федун сказал Эмери: «Выиграешь чемпионат — озолочу»
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Валерий Карпин
Футбол
Андрей Мох
Гус Хиддинк
Унаи Эмери
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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