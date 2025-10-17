Мох — об Эмери: «Как он отзывался о Карпине? Я вам клянусь, ни одного плохого слова»

Экс-защитник ЦСКА, «Динамо», «Спартака» и «Эспаньола» Андрей Мох, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о встрече в Махачкале в 2012 году Унаи Эмери и Гуса Хиддинка.

— Как Эмери отзывался о Карпине?

— Я вам клянусь, ни одного плохого слова. Относился ко всем трудностям как профессионал. Для него Карпин — это только работа, ничего личного. В Махачкале к Унаи подошел тренер еще звездного «Анжи»... Как же его...

— Хиддинк?

— Точно! Спрашивает: «Что Карпин? В клубе?» — «Да». — «Наверное, мечтает тренировать?» Эмери пожимает плечами: «Откуда я знаю?» Гус усмехается: «Кто тренировал, тот никогда не захочет сидеть в офисе». Унаи был поражен. Он даже не размышлял в этом направлении.

— Оказалось, так и есть.

— Ну конечно! Менеджер повязан по рукам и ногам. А у тренера настоящая власть. Он все решает, хозяин положения. Совсем другой вкус жизни.