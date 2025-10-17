Мох: «В ЦСКА ребята звали меня Махно. В «Динамо» и «Спартаке» — Моня»
Экс-защитник ЦСКА, «Динамо», «Спартака» и «Эспаньола» Андрей Мох, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что в детстве стеснялся своей фамилии.
— Фамилия у вас редкая. Встречали хоть одного однофамильца?
— Году в 2007-м пошла мода на соцсети. Я тоже зарегистрировался, начал искать одноклассников, узнавать родословную. Оказалось, фамилия немецкая. В Германии даже есть ассоциация «Мох, объединяйтесь».
— Ничего себе. Как у Конан Дойля — «Союз рыжих».
— Все эти Мохи — поволжские немцы. А дед по отцу — настоящий немец. С маминой стороны родня бежала от голодомора из-под Николаева в Сухум. У прабабушки было девять детей, двое умерли в пути. Все остальное в семье скрывалось. Зачем ребенку рассказывать про немецкое происхождение, ужасы и голод?
— С такой фамилией и прозвище не нужно.
— В ЦСКА ребята звали меня Махно. В «Динамо» и «Спартаке» — Моня. В детстве стыдился своей фамилии. В четвертом классе уроки природоведения, изучаем мох сфагнум. Учитель объясняет: «Это мох, который едят олени». Все на меня смотрят: ха-ха-ха! Мечтал, чтобы мама дала мне фамилию по второму мужу.
— Кем могли бы быть?
— Михалевым. Но не дала из-за алиментов, как-то это было увязано. А сейчас рад, что фамилию сохранил. Мох — отличная! Красивая! А по испанскому гражданству есть у меня и вторая фамилия.
— Какая?
— Богданович. Первая в Испании дается по отцу, как и у нас. Вторая — по отцу матери.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0