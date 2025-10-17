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17 октября 2025, 08:00

Мох: «В ЦСКА ребята звали меня Махно. В «Динамо» и «Спартаке» — Моня»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Андрей Мох.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-защитник ЦСКА, «Динамо», «Спартака» и «Эспаньола» Андрей Мох, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что в детстве стеснялся своей фамилии.

— Фамилия у вас редкая. Встречали хоть одного однофамильца?

— Году в 2007-м пошла мода на соцсети. Я тоже зарегистрировался, начал искать одноклассников, узнавать родословную. Оказалось, фамилия немецкая. В Германии даже есть ассоциация «Мох, объединяйтесь».

— Ничего себе. Как у Конан Дойля — «Союз рыжих».

— Все эти Мохи — поволжские немцы. А дед по отцу — настоящий немец. С маминой стороны родня бежала от голодомора из-под Николаева в Сухум. У прабабушки было девять детей, двое умерли в пути. Все остальное в семье скрывалось. Зачем ребенку рассказывать про немецкое происхождение, ужасы и голод?

— С такой фамилией и прозвище не нужно.

— В ЦСКА ребята звали меня Махно. В «Динамо» и «Спартаке» — Моня. В детстве стыдился своей фамилии. В четвертом классе уроки природоведения, изучаем мох сфагнум. Учитель объясняет: «Это мох, который едят олени». Все на меня смотрят: ха-ха-ха! Мечтал, чтобы мама дала мне фамилию по второму мужу.

— Кем могли бы быть?

— Михалевым. Но не дала из-за алиментов, как-то это было увязано. А сейчас рад, что фамилию сохранил. Мох — отличная! Красивая! А по испанскому гражданству есть у меня и вторая фамилия.

— Какая?

— Богданович. Первая в Испании дается по отцу, как и у нас. Вторая — по отцу матери.

Леонид Федун, Андрей Мох, Унаи Эмери.Андрей Мох: «Федун сказал Эмери: «Выиграешь чемпионат — озолочу»
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Футбол
Андрей Мох
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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