Мох: «В ЦСКА ребята звали меня Махно. В «Динамо» и «Спартаке» — Моня»

Экс-защитник ЦСКА, «Динамо», «Спартака» и «Эспаньола» Андрей Мох, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что в детстве стеснялся своей фамилии.

— Фамилия у вас редкая. Встречали хоть одного однофамильца?

— Году в 2007-м пошла мода на соцсети. Я тоже зарегистрировался, начал искать одноклассников, узнавать родословную. Оказалось, фамилия немецкая. В Германии даже есть ассоциация «Мох, объединяйтесь».

— Ничего себе. Как у Конан Дойля — «Союз рыжих».

— Все эти Мохи — поволжские немцы. А дед по отцу — настоящий немец. С маминой стороны родня бежала от голодомора из-под Николаева в Сухум. У прабабушки было девять детей, двое умерли в пути. Все остальное в семье скрывалось. Зачем ребенку рассказывать про немецкое происхождение, ужасы и голод?

— С такой фамилией и прозвище не нужно.

— В ЦСКА ребята звали меня Махно. В «Динамо» и «Спартаке» — Моня. В детстве стыдился своей фамилии. В четвертом классе уроки природоведения, изучаем мох сфагнум. Учитель объясняет: «Это мох, который едят олени». Все на меня смотрят: ха-ха-ха! Мечтал, чтобы мама дала мне фамилию по второму мужу.

— Кем могли бы быть?

— Михалевым. Но не дала из-за алиментов, как-то это было увязано. А сейчас рад, что фамилию сохранил. Мох — отличная! Красивая! А по испанскому гражданству есть у меня и вторая фамилия.

— Какая?

— Богданович. Первая в Испании дается по отцу, как и у нас. Вторая — по отцу матери.