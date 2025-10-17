Мох: «Переростков в советском футболе хватало. Особенно на Украине и на Кавказе. Там любую метрику могли выправить»

Экс-защитник ЦСКА, «Динамо», «Спартака» и «Эспаньола» Андрей Мох, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о переростках.

— С юношеской сборной СССР в 1984-м вы заняли второе место на Евро, а через год — четвертое на чемпионате мира. Самая яркая фигура в той команде?

— Иванаускас по прозвищу Ваня. Татарчук. Ну и Кеташвили, который из нашего состава раньше всех дебютировал в высшей лиге. Он вообще за две сборные играл: 1964 и 1965 годов рождения. Хотя сам, как говорят, 1963-го, ха-ха!

— Переростков в советском футболе хватало.

— Особенно на Украине и на Кавказе. Там любую метрику могли выправить. Я в нашей сборной был одним из самых молодых. А 80 процентов — «переделанные». Кому-то год срезали, кому-то полтора. Разве что в Кужлеве из «Спартака» и Савченко из «Нистру» сомнений нет. За остальных не поручусь. Начиная с того же Иванаускаса и заканчивая вратарем Кутеповым.

— Вы-то чистый?

— Напишите так: собеседник улыбнулся и промолчал.