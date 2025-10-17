Черчесов — о мотивации принять «Ахмат»: «В Грозном слова с делом не расходятся»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о решении возглавить грозненский клуб летом 2025 года.

— Станислав Саламович, в августе вы возглавили «Ахмат» после трех поражений клуба на старте, а в прошлом сезоне он остался в РПЛ только по итогам стыковых матчей. Но вы ведь не шли с задачей бороться за выживание?

— Ситуации бывают разные. До моего прихода уже была проведена определенная работа по селекции, поэтому ощущалось, что клуб действительно хочет развиваться — не на словах, а на деле. Президент Якуб Закриев, спортивный директор Руслан Газзаев — люди амбициозные, ответственные. С Газзаевым, кстати, еще 13 лет назад работал в Грозном, мы хорошо знакомы. Слова с делом здесь не расходятся.

— Все же какие-то ориентиры у команды есть? Вот сейчас «Ахмат» идет девятым. Если закончите чемпионат на этом месте, будет успех?

— Не хотелось бы говорить банальности вроде «все покажет сезон». Но факт, что мы стали основательнее — и на поле, и за его пределами. Главное сейчас — стабилизироваться. Когда появится стабильность, придут и конкретные задачи. Мы же понимаем: футбол не арифметика, здесь не бывает «планировал — значит, так и будет». Есть соперники, у которых свои цели. Поэтому идем шаг за шагом. Если хотите аналогию: в тяжелой атлетике спортсмен берет начальный вес. Не взял — вылетел. Так и здесь: сначала нужно «взять вес», закрепиться, а потом уже добавлять килограммы, идти к рекордам, — сказал Черчесов «СЭ».