Черчесов — о мотивации принять «Ахмат»: «В Грозном слова с делом не расходятся»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о решении возглавить грозненский клуб летом 2025 года.
— Станислав Саламович, в августе вы возглавили «Ахмат» после трех поражений клуба на старте, а в прошлом сезоне он остался в РПЛ только по итогам стыковых матчей. Но вы ведь не шли с задачей бороться за выживание?
— Ситуации бывают разные. До моего прихода уже была проведена определенная работа по селекции, поэтому ощущалось, что клуб действительно хочет развиваться — не на словах, а на деле. Президент Якуб Закриев, спортивный директор Руслан Газзаев — люди амбициозные, ответственные. С Газзаевым, кстати, еще 13 лет назад работал в Грозном, мы хорошо знакомы. Слова с делом здесь не расходятся.
— Все же какие-то ориентиры у команды есть? Вот сейчас «Ахмат» идет девятым. Если закончите чемпионат на этом месте, будет успех?
— Не хотелось бы говорить банальности вроде «все покажет сезон». Но факт, что мы стали основательнее — и на поле, и за его пределами. Главное сейчас — стабилизироваться. Когда появится стабильность, придут и конкретные задачи. Мы же понимаем: футбол не арифметика, здесь не бывает «планировал — значит, так и будет». Есть соперники, у которых свои цели. Поэтому идем шаг за шагом. Если хотите аналогию: в тяжелой атлетике спортсмен берет начальный вес. Не взял — вылетел. Так и здесь: сначала нужно «взять вес», закрепиться, а потом уже добавлять килограммы, идти к рекордам, — сказал Черчесов «СЭ».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
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2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
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3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
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4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
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5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
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6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
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7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
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16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|3
|
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
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Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
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Натан Гассама
Балтика
|2
|
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Андрей Лангович
Ростов
|2
|
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Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
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Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0