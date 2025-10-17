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17 октября 2025, 08:20

Черчесов — о мотивации принять «Ахмат»: «В Грозном слова с делом не расходятся»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о решении возглавить грозненский клуб летом 2025 года.

— Станислав Саламович, в августе вы возглавили «Ахмат» после трех поражений клуба на старте, а в прошлом сезоне он остался в РПЛ только по итогам стыковых матчей. Но вы ведь не шли с задачей бороться за выживание?

— Ситуации бывают разные. До моего прихода уже была проведена определенная работа по селекции, поэтому ощущалось, что клуб действительно хочет развиваться — не на словах, а на деле. Президент Якуб Закриев, спортивный директор Руслан Газзаев — люди амбициозные, ответственные. С Газзаевым, кстати, еще 13 лет назад работал в Грозном, мы хорошо знакомы. Слова с делом здесь не расходятся.

— Все же какие-то ориентиры у команды есть? Вот сейчас «Ахмат» идет девятым. Если закончите чемпионат на этом месте, будет успех?

— Не хотелось бы говорить банальности вроде «все покажет сезон». Но факт, что мы стали основательнее — и на поле, и за его пределами. Главное сейчас — стабилизироваться. Когда появится стабильность, придут и конкретные задачи. Мы же понимаем: футбол не арифметика, здесь не бывает «планировал — значит, так и будет». Есть соперники, у которых свои цели. Поэтому идем шаг за шагом. Если хотите аналогию: в тяжелой атлетике спортсмен берет начальный вес. Не взял — вылетел. Так и здесь: сначала нужно «взять вес», закрепиться, а потом уже добавлять килограммы, идти к рекордам, — сказал Черчесов «СЭ».

Станислав Черчесов.«Не видел ни одного агента, который всегда говорил бы только правду». Большое эксклюзивное интервью Черчесова — об «Ахмате», «Спартаке», «Динамо», совмещении и лимите

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Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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