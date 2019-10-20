Андрей Малых: «Не видел точно момент, но такое ощущение, что был пенальти»

Защитник «Оренбурга» Андрей Малых рассказал о настроении команды после поражения в матче 13-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (0:1).

— Я не видел точно момент, но такое ощущение, что был пенальти. Была игра рукой. Но я не видел четко, так что не могу больше ничего сказать, — приводит слова защитника официальный сайт «Оренбурга».

Потасовка? Эмоции зашкаливают. В футболе такое бывает. Ничего страшного.

Какое может быть настроение после поражение? Конечно, не очень. Но будем двигаться дальше и стараться побеждать. Еще много важных игр впереди.

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