Андрей Малых: «Не видел точно момент, но такое ощущение, что был пенальти»
Защитник «Оренбурга» Андрей Малых рассказал о настроении команды после поражения в матче 13-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (0:1).
— Я не видел точно момент, но такое ощущение, что был пенальти. Была игра рукой. Но я не видел четко, так что не могу больше ничего сказать, — приводит слова защитника официальный сайт «Оренбурга».
Потасовка? Эмоции зашкаливают. В футболе такое бывает. Ничего страшного.
Какое может быть настроение после поражение? Конечно, не очень. Но будем двигаться дальше и стараться побеждать. Еще много важных игр впереди.
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https://fcorenburg.ru/news/novosti-osnovy/kommentarij-andreya-malyh-posle-matcha1.html