РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Андрей Малых: «Не видел точно момент, но такое ощущение, что был пенальти»

15:39
Теги:

Защитник «Оренбурга» Андрей Малых рассказал о настроении команды после поражения в матче 13-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (0:1).

— Я не видел точно момент, но такое ощущение, что был пенальти. Была игра рукой. Но я не видел четко, так что не могу больше ничего сказать, — приводит слова защитника официальный сайт «Оренбурга».

Потасовка? Эмоции зашкаливают. В футболе такое бывает. Ничего страшного.

Какое может быть настроение после поражение? Конечно, не очень. Но будем двигаться дальше и стараться побеждать. Еще много важных игр впереди.

Оренбург — Крылья Советов

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://fcorenburg.ru/news/novosti-osnovy/kommentarij-andreya-malyh-posle-matcha1.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир