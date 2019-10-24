Андрей Малосолов: «Это не только мое личное дело, это продолжение войны ЦСКА и «Спартака»

Известный журналист и болельщик ЦСКА Андрей Малосолов прокомментировал решение Мосгорсуда отклонить его апелляцию.

— Мы будем подавать кассационную жалобу и дойдем, если нужно, до Верховного суда, — сказал Малосолов. — Впервые сталкиваюсь с российской судебной системой и не могу давать ей оценку, поскольку не являюсь экспертом. Но, если честно, это как приходишь в зоопарк, говоришь — это слон, а тебе отвечают, что это не слон, как-то так. Берутся результаты экспертизы, которую заказала прокуратура, и признаются легитимными. А наши, которые делала маститый эксперт, профессор лингвистики Капитолина Кокшенова, которые разбивают выводы прокуратуры и нивелируют обвинения в расизме, не берутся в расчет. Я — не сторонник теории заговора, но по непонятным причинам мы проиграли.

К счастью, это не последняя инстанция, в которой мы будем добиваться справедливости. Проигран бой, но не сражение. Это не только мое личное дело, но и продолжение войны ЦСКА и «Спартака». Ни одна из сторон не захочет сдаться и получит огромное удовольствие от победы. Наша система тонких и чувственных отношений с Томасом Цорном продолжается и победит сильнейший. (Дмитрий Гирин)