Андрей Лунев: "Считается, раз золото выиграл, можно расслабить булки и ничего не делать"

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев в интервью "СЭ" рассказал, как команда настроилась на игру с ЦСКА (3:1), будучи в ранге чемпиона страны. По мнению игрока, было бы неправильно плохо сыграть на домашнем страдионе.

– Как получилось настроиться на красно-синих? Мотивация ведь была разная: у одних борьба за Лигу чемпионов, у других все уже ясно.

– Опять же, это наш менталитет. Считается, раз золото выиграл, можно расслабить булки и ничего не делать. А на самом деле характер спортсмена – это же постоянная жажда и голод побед, тем более, при своих болельщиках, перед церемонией награждения. Это было бы непростительно, если бы мы бездарно вышли и сыграли как шалтай-болтай. Неправильно – в первую очередь, по отношению к фанатам и футболу в целом. Ты должен играть до конца.

– Кубок тяжелый? Уронить не боялись, как Зинченко?

– А у него ведь прикреплена шляпка. Я, конечно, подумал, что его можно разбить, в принципе. Правда, эти мысли уже потом пришли.

Полностью интервью с Андреем Луневым можно прочитать - здесь