Лангович — о победах на ЦСКА и «Спартаком»: «Надеюсь, что черная полоса позади»

Защитник «Ростова» Андрей Лангович прокомментировал победы над ЦСКА (1:0) в РПЛ и над «Спартаком» (2:1) в FONBET Кубке России.

«Конечно, на матчи с такими соперниками не нужно настраиваться. Такие победы вдохновляют, после них и тренироваться становится легче. Я надеюсь, что черная полоса позади и мы дальше будем идти только вверх», — цитирует футболиста ТАСС.

До матчей против столичных клубов у ростовчан была только 1 победа в 10 матчах в различных турнирах.

«Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 8 очками. В группе C Пути РПЛ Кубка России команда с 3 очками располгается на последней, 4-й строчке.