Главный тренер «Спартака» Станкович приехал на заседание КДК

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович приехал на заседание КДК РФС.

Сегодня, 19 сентября, КДК рассмотрит поведение серба после удаления в игре 8-го тура с «Динамо» (2:2).

Серб получил красную карточку в конце первого тайма за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра встречи Егора Егорова.

По информации журналиста и колумниста «СЭ» Ильи Казакова, Станкович будет дисквалифицирован на четыре матча РПЛ.