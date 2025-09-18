Челестини сообщил Алвесу, что ЦСКА не отпустит футболиста на чемпионат мира до 20 лет

Агент полузащитника ЦСКА Матеуса Алвеса Лекка Де Камарго сообщил «СЭ», что футболист не поедет на чемпионат мира до 20 лет.

«Позавчера тренер ЦСКА сказал Матеусу, что клуб уже сообщил сборной Бразилии, что не отпустит его! Поэтому он не попал в окончательный список», — сказал Де Камарго «СЭ».

Чемпионат мира среди сборных до 20 лет пройдет в Чили с 27 сентября по 20 октября.

20-летний Алвес стал игроком ЦСКА летом 2025 года. Он перешел из «Сан-Паулу» и подписал контракт до 30 июня 2030 года.