Андрей Кобелев: «Филипп все делает на месте, без скорости, в обороне не участвует»
04:30
Экс-футболист «Зенита» и бывший главный тренер и игрок «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» признался, что его отношение к Максимилиану Филиппу не изменилось.
— Вы не поменяли свое скептическое отношение к Филиппу?
— Что значит «скептическое отношение»? Вообще-то я пытаюсь объективно смотреть на футбольные вещи. Да, немец немного оживает.
— Оформил два подряд дубля.
— Только вот три из четырех голов он забил с пенальти. У Филиппа есть техника, он хорошо видит поле. Этого у него, конечно, не отнять. Однако все это делается на месте и без скорости. А в обороне он вообще не участвует. (Виталий Айрапетов)
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