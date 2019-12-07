Андрей Кобелев: «Филипп все делает на месте, без скорости, в обороне не участвует»

Экс-футболист «Зенита» и бывший главный тренер и игрок «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» признался, что его отношение к Максимилиану Филиппу не изменилось.

— Вы не поменяли свое скептическое отношение к Филиппу?

— Что значит «скептическое отношение»? Вообще-то я пытаюсь объективно смотреть на футбольные вещи. Да, немец немного оживает.

— Оформил два подряд дубля.

— Только вот три из четырех голов он забил с пенальти. У Филиппа есть техника, он хорошо видит поле. Этого у него, конечно, не отнять. Однако все это делается на месте и без скорости. А в обороне он вообще не участвует. (Виталий Айрапетов)

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