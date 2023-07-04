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Канчельскис анонсировал свое возвращение к тренерской работе: «Сейчас нахожусь на переговорах»

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Андрей Канчельскис.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал «СЭ», что планирует возобновить тренерскую карьеру.

«Сейчас нахожусь на переговорах. Пока не решу все вопросы, не хочу ничего оглашать. Когда стоит ждать новостей? Думаю, до конца недели все решится. Все идет к финальному решению», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Последним клубом в тренерской карьере 54-летнего Канчельскиса был узбекистанский «Навбахор». Под руководством российского специалиста команда выиграла бронзовые медали Суперлиги Узбекистана спустя 13 сезонов без титулов.

Канчельскис работал в «Навбахоре» с октября 2018 года по октябрь 2020 года.

Андрей Канчельскис
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