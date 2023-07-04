Канчельскис анонсировал свое возвращение к тренерской работе: «Сейчас нахожусь на переговорах»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал «СЭ», что планирует возобновить тренерскую карьеру.
«Сейчас нахожусь на переговорах. Пока не решу все вопросы, не хочу ничего оглашать. Когда стоит ждать новостей? Думаю, до конца недели все решится. Все идет к финальному решению», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.
Последним клубом в тренерской карьере 54-летнего Канчельскиса был узбекистанский «Навбахор». Под руководством российского специалиста команда выиграла бронзовые медали Суперлиги Узбекистана спустя 13 сезонов без титулов.
Канчельскис работал в «Навбахоре» с октября 2018 года по октябрь 2020 года.
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|ЦСКА
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3
|Спартак
|0
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|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|Оренбург
|0
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|0
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|0
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8
|Локомотив
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
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|0
|0
|0-0
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10
|Сочи
|0
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|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|22.07
|00:00
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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