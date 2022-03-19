Ваноли: «Мне кажется, сегодня арбитр поспешил в моменте с Айртоном, не изучил до конца»

Ваноли считает, что арбитр Иванов поспешил в моменте с фолом на Айртоне и не изучил момент

Тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о жестком фоле на защитнике Айртоне в матче с «Нижним Новгородом» (1:1) в 22-м туре Тинькофф РПЛ.

«Все видели решение по матчу с «Краснодаром». Мне кажется, сегодня арбитр поспешил в моменте с Айртоном, не изучил момент до конца. Хотел бы обратить также внимание на момент с пенальти, там травмированный игрок соперника стоял у штанги.

По судьям я не жалуюсь, я не такой. Но футбол состоит из эпизодов, я лишь указываю на факты. С «Краснодаром» эпизод решил результат, в таком случае возможно мы бы вышли с другим настроем. Никто не снимает ответственности за результат, на мне она лежит в частности, но мои игроки борются за то, чтобы быть сильнее как команда", — сказал Ваноли.

Напомним, что в конце первого тайма матча «Нижний Новгород» — «Спартак» футболист хозяев Кирилл Гоцук грубо сфолил на защитнике москвичей Айртоне, наступив ему ногой на голеностоп.

Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за этот инцидент и дал свисток, оповещающий о перерыве. Айртон покинул поле на носилках, вместо него после перерыва вышел Виктор Мозес.

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Нижний Новгород» идет на 11-й строчке.