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Ваноли: «Мне кажется, сегодня арбитр поспешил в моменте с Айртоном, не изучил до конца»

Ваноли считает, что арбитр Иванов поспешил в моменте с фолом на Айртоне и не изучил момент
Сергей Федоров
Корреспондент
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Тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о жестком фоле на защитнике Айртоне в матче с «Нижним Новгородом» (1:1) в 22-м туре Тинькофф РПЛ.

«Все видели решение по матчу с «Краснодаром». Мне кажется, сегодня арбитр поспешил в моменте с Айртоном, не изучил момент до конца. Хотел бы обратить также внимание на момент с пенальти, там травмированный игрок соперника стоял у штанги.

По судьям я не жалуюсь, я не такой. Но футбол состоит из эпизодов, я лишь указываю на факты. С «Краснодаром» эпизод решил результат, в таком случае возможно мы бы вышли с другим настроем. Никто не снимает ответственности за результат, на мне она лежит в частности, но мои игроки борются за то, чтобы быть сильнее как команда", — сказал Ваноли.

Напомним, что в конце первого тайма матча «Нижний Новгород» — «Спартак» футболист хозяев Кирилл Гоцук грубо сфолил на защитнике москвичей Айртоне, наступив ему ногой на голеностоп.

Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за этот инцидент и дал свисток, оповещающий о перерыве. Айртон покинул поле на носилках, вместо него после перерыва вышел Виктор Мозес.

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Нижний Новгород» идет на 11-й строчке.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
19 мар, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
1:1
Спартак
Голы
Мартинс, 72 (0:1), Юлдошев, 73 (1:1)
Нижний Новгород
Нигматуллин Масоэро Юлдошев Каккоев (Кечкеш, 62) Гоцук Кравцов Шарипов Калинский Стоцкий (Александров, 87) Эннин Сулейманов (Горбунов, 71)
Спартак
Селихов Жиго Айртон (Мозес, 46) Джикия Литвинов (Соболев, 87) Бакаев (Умяров, 65) Мартинс Хлусевич Зобнин (Игнатов, 65) Николсон Промес
Предупреждения
Эннин 43’, Сулейманов 56’, Стоцкий 75’, Кравцов 88’, Нигматуллин 90+4’  -  Мартинс 83’, Игнатов 90+3’
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Ширяев (Ставрополь) Образко (Ставрополь)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Демешко (Химки)

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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ЦСКА
Рубин

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21%

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Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
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Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

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12%

1.73
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Нижний Новгород 1
Спартак 1
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Обе забьют - да

19%

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ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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