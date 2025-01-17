Канчельскис рассказал, как Юран пропал на неделю и его наказали: «Лобановский его в часть отправил: портянки, сапоги и «рота, подъем» в 6 утра»

Канчельскис вспомнил как Лобановский отправил Юрана в часть: «Рота, подъем» в 6 утра»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на отказ легионеров возвращаться в клубы РПЛ, рассказав историю про бывшего одноклубника Сергея Юрана.

— Какое наказание получил бы Мендес в ваше время?

— Различные наказания были. У Юрана вон спросите, какое у него было наказание, когда он пропал на недельку. Лобановский его в часть отправил. Играешь в футбол, а потом раз и портянки, сапоги и «рота, подъем» в 6 утра. Вот тебе и наказание.

Ранее полузащитник «Динамо» Бителло, нападающий «Оренбурга» Хорди Томпсон и полузащитник «Крылья Советов» Виктор Мендес не прилетели на сборы со своими клубами.

Дарик Агаларов