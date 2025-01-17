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Сегодня, 19:20

Бывший тренер «Зенита» посоветовал Помазуну вернуться в «Урал»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт посоветовал 28-летнему голкиперу ЦСКА Илье Помазуну вернуться в «Урал».

Вратарь выступал в Екатеринбурге на правах аренды с августа 2020 года по февраль 2021-го и с июля 2021 по лето 2024 года. Ранее в СМИ появилась информация, что игрок может перейти в московский «Спартак».

«Главная проблема Помазуна — он практически весь сезон пропустил. Он долго не играет, и это большая проблема. Во-вторых, я не могу сказать, что он сильнее Максименко. Двоих же не поставишь? Илья должен понимать, выиграет он конкуренцию или нет. Думаю, что нет, учитывая игру Максименко. У Селихова даже больше шансов. За этот сезон Максименко очень прибавил, допускает меньше нелепых ошибок, выручает.

Помазун все время ездил по арендам, и в ЦСКА под Акинфеевым вырос Тороп. Очень интересный парень. Илье надо серьезно подумать над клубом, где он сможет выиграть конкуренцию. Я бы вообще посоветовал ему вернуться в «Урал». Его там все знают, он там здорово играл. Для вратаря, кстати, в данной ситуации нет большой разницы где выступать — в Первой лиге или РПЛ. Но в «Урале» он выиграет конкуренцию и будет постоянно играть», — сказал Рапопорт Legalbet.

Ранее в ЦСКА отстранили Помазуна от тренировок с командой. Помазун — воспитанник армейцев, контракт вратаря с клубом рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 милилонов евро.

Источник: Legalbet
Илья Помазун
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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Локомотив

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Мирлинд Даку

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Бителло

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Маркус Вендел

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 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

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 6
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