Канчельскис: «Назначение Гончаренко по ходу сезона — неправильное решение «Пари НН»

Бывший главный тренер нижегородской «Волги» Андрей Канчельскис оценил решение руководства «Пари НН» отправить в отставку Сашу Илича и назначить на его место Виктора Гончаренко.

«Время покажет, правильное это решение или нет. В моем понимании это неправильное решение. Давайте специалистам дорабатывать до конца, тогда вы будете видеть результат. Почему назначить Гончаренко — неправильное решение? Нельзя убирать тренера после десяти туров. Это было бы неправильным решением в любом другом клубе. Оценивать верность решения всегда надо в конце сезона, вот и все. Любой клуб, который увольняет тренера после десяти туров, вызывает у меня смех», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

«Пари НН» после 11 туров в нынешнем сезоне РПЛ набрал 11 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. Гончаренко официально дебютирует во главе нижегородской команды в мачте 12-го тура РПЛ против «Ростова». Матч состоится 19 октября.