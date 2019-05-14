11:24 | Футбол — РПЛ

Андрей Федун первым приехал на заседание совета директоров "Спартака"

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Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун первым приехал на заседание совета директоров клуба. 

Заседание пройдет сегодня в Москве. На нем ожидается принятие ряда важных решений о будущем клуба. В частности будет решаться вопрос о том, кто будет руководить клубом.

Кроме того, может определится судьба Дениса Глушакова, Дмитрия Комбарова, Андрея Ещенко и других игроков. (Александр Рогулев)

Кто будет руководить "Спартаком". Live совета директоров!

 


 

 

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