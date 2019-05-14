Андрей Федун первым приехал на заседание совета директоров "Спартака"

Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун первым приехал на заседание совета директоров клуба.

Заседание пройдет сегодня в Москве. На нем ожидается принятие ряда важных решений о будущем клуба. В частности будет решаться вопрос о том, кто будет руководить клубом.

Кроме того, может определится судьба Дениса Глушакова, Дмитрия Комбарова, Андрея Ещенко и других игроков. (Александр Рогулев)

Кто будет руководить "Спартаком". Live совета директоров!

Первым на совдир приехал Андрей Федун pic.twitter.com/TcSwe1Dkjz – СЭ Спартак (@spartak_se) 14 мая 2019 г.



