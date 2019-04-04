Андрей Федун: "Обидно за Кокорина. По таланту он большой футболист"

Член совета директоров "Спартака", генеральный директор ООО "Стадион "Спартак" Андрей Федун ответил на вопрос, могут ли пригодиться команде форвард "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев.

– Пригодились бы Кокорин и Мамаев "Спартаку", если их контракты с "Зенитом" и "Краснодаром" будут расторгнуты?

– Считаю, что Мамаев по возрасту уже не вписывается, а Кокорин… Помните, у нас выступал замечательный полузащитник – Александр Павленко. Все время ждали, что он раскроется, потому что у человека имелись все данные, какие только могут быть у хавбека. Великолепный пас, хороший удар, дриблинг, видение поля, но что-то в конечном итоге не сложилось.

Такое впечатление, что та же история происходит с Кокориным. Парень несколько раз ярко выстреливал, но ему уже 28 лет, а он все в подающих надежды ходит. Может быть, заиграл бы сейчас, но вначале травма подкосила, потом еще вся эта ерунда случилась. Обидно. По таланту Александр – большой футболист. (Вячеслав Короткин)

Полностью интервью Андрея Федуна – здесь.