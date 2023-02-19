Агент защитника ЦСКА Щенникова: «До лета Георгий точно остается в команде»

Агент Сергей Пушкин сообщил, что до лета защитник Георгий Щенников не уйдет из ЦСКА.

«Тему Щенникова до лета, до окончания его контракта не хотел бы никак комментировать, пока не появится конкретика, понимание. Но до лета он точно остается в команде», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

31-летний защитник является воспитанником ЦСКА, за основную команду выступает с 2009 года. В сезона-2022/23 футболист провел пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.