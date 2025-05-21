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Судейство

Аршавин: «Сейчас судьям проще принять решение против «Зенита», чем в его пользу»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Андрей Аршавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» высказался о работе арбитров в этом сезоне.

— Раньше в «Зените» почти не затрагивали тему судейства. А в этом сезоне начали, причем достаточно часто. Почему?

— Мне кажется, мы всегда реагируем адекватно. Если считаем, что ошибка, — пишем [обращения в ЭСК РФС], если не считаем — никуда не обращаемся. Не могу сказать, что «Зенит» засуживают.

— Но, видимо, раньше судили лучше.

— Мне кажется, что сейчас судьям проще принять решение против «Зенита», чем в его пользу. То есть они понимают: если в спорной ситуации встать на сторону питерцев, будет больше скандалов и их начнут клеймить. А если ошибиться против ["Зенита"], то все нормально.

— Значит, боятся критики?

— Получается так: если ошибутся не в пользу «Зенита», то будет меньше критики, чем в обратном случае. Это я чувствую.

— Есть и другое мнение: якобы в этом сезоне судьи помогают «Спартаку» и «Краснодару».

— Если бы «Спартаку» помогали, он бы не шел на пятом месте.

Перед последним, 30-м туром чемпионата России-2024/25 «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 64 очками. «Зенит», идущий на второй строчке, отстает на 1 очко.

Александр Соболев и Андрей Аршавин.«Для нынешней игры «Зенита» Соболев незаменим». Аршавин — о Семаке, Головине и США
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Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар 0 : 0
17.09 18:30 Ростов – Динамо 0 : 3
17.09 18:30 Акрон – Ахмат 2 : 0
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА 1 : 3
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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