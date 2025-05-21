Аршавин: «Сейчас судьям проще принять решение против «Зенита», чем в его пользу»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» высказался о работе арбитров в этом сезоне.

— Раньше в «Зените» почти не затрагивали тему судейства. А в этом сезоне начали, причем достаточно часто. Почему?

— Мне кажется, мы всегда реагируем адекватно. Если считаем, что ошибка, — пишем [обращения в ЭСК РФС], если не считаем — никуда не обращаемся. Не могу сказать, что «Зенит» засуживают.

— Но, видимо, раньше судили лучше.

— Мне кажется, что сейчас судьям проще принять решение против «Зенита», чем в его пользу. То есть они понимают: если в спорной ситуации встать на сторону питерцев, будет больше скандалов и их начнут клеймить. А если ошибиться против ["Зенита"], то все нормально.

— Значит, боятся критики?

— Получается так: если ошибутся не в пользу «Зенита», то будет меньше критики, чем в обратном случае. Это я чувствую.

— Есть и другое мнение: якобы в этом сезоне судьи помогают «Спартаку» и «Краснодару».

— Если бы «Спартаку» помогали, он бы не шел на пятом месте.

Перед последним, 30-м туром чемпионата России-2024/25 «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 64 очками. «Зенит», идущий на второй строчке, отстает на 1 очко.