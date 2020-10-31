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Андреас Хинкель: «Зелимхан Бакаев еще поможет «Спартаку», в этом нет сомнений»

19:33
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Тренер «Спартака» Андреас Хинкель высказался по поводу игры полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева, который был заменен в перерыве матча 13-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (0:1).

— Почему Зелимхан Бакаев не показывает своей лучшей игры? Может быть, влияют какие-то нефутбольные причины?

— Бака — важный игрок для нас. Мы постоянно говорим с ним. Возможно, сегодня он не показал своей лучшей игры. Мы всегда его поддерживаем. Мы верим, что он вернется и будет показывать тот футбол, который мы от него ждем. Возможно, у него какие-то проблемы в личной жизни. В будущем он нам поможет, здесь нет никаких сомнений. (Олег Кошелев)

Спартак — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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