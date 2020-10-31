Андреас Хинкель: «Зелимхан Бакаев еще поможет «Спартаку», в этом нет сомнений»
Тренер «Спартака» Андреас Хинкель высказался по поводу игры полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева, который был заменен в перерыве матча 13-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (0:1).
— Почему Зелимхан Бакаев не показывает своей лучшей игры? Может быть, влияют какие-то нефутбольные причины?
— Бака — важный игрок для нас. Мы постоянно говорим с ним. Возможно, сегодня он не показал своей лучшей игры. Мы всегда его поддерживаем. Мы верим, что он вернется и будет показывать тот футбол, который мы от него ждем. Возможно, у него какие-то проблемы в личной жизни. В будущем он нам поможет, здесь нет никаких сомнений. (Олег Кошелев)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.