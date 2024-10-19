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Соловьев: «Не надо ждать спартаковского футбола, его уже не будет, забудьте про это»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Обладатель Кубка СССР-1972 в составе «Торпедо» Анатолий Соловьев отметил, что ему сейчас нравится игра «Спартака» в РПЛ.

«Мне «Спартак» сейчас нравится. Много играющих футболистов. Стоит ли опасаться за оборону в матче с «Краснодаром»? В защите есть Бабич — он хорош. Я только не понимаю, то его ставят в состав, то его хают.

Мне «Спартак» Станковича нравится. Пусть не все получается, но нужно время. После первого круга будет уже другой спрос с команды. Только не надо ждать спартаковского футбола, его уже не будет, забудьте про это. Второй Бесков не придет», — цитирует Legalbet Соловьева.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
2
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
3
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
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 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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