Егор Голенков пропустит матч «Ростова» против «Пари НН»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков не выйдет на поле в матче против «Пари НН» в 12-м туре РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, форвард не успел восстановиться после травмы, полученной в матче против «Акрона» (0:2) в 10-м туре РПЛ.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего нападающего 14 матчей во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами.

«Ростов» на выезде сыграет против «Пари НН» в субботу, 19 октября. Начало — в 14.00 по московскому времени.