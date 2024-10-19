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Егор Голенков пропустит матч «Ростова» против «Пари НН»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков не выйдет на поле в матче против «Пари НН» в 12-м туре РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, форвард не успел восстановиться после травмы, полученной в матче против «Акрона» (0:2) в 10-м туре РПЛ.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего нападающего 14 матчей во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами.

«Ростов» на выезде сыграет против «Пари НН» в субботу, 19 октября. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
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Егор Голенков
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«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
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1
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
2
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
3
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
14
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
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