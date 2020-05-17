Анатолий Мещеряков: «Семина не отправляли в отставку, у него просто закончился контракт»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков — об уходе Юрия Семина с поста главного тренера железнодорожников.

— Мы не прерывали соглашение с ним, — приводит Sportbox слова Мещерякова. — У Юрия Павловича нет в контракте пункта о продлении, поэтому он просто закончился. Это ни в коем случае не отставка. Совет директоров оценивал очень много факторов при принятии решения: экономические, организационные, технические, вирусологические. Мы понимаем, что скоро наступят очень тяжелые времена, придется затянуть пояса. Мы уже не сможем позволить себе покупать Крыховяка и Жоао Марио одновременно. Из команды уйдет восемь игроков. Нужно будет строить новую команду. По максимуму использовать внутренние резервы. Благополучный этап закончился, и мы очень благодарны, что на этом отрезке времени с нами был Юрий Семин.

14 мая было объявлено, что Юрий Семин покинет «Локомотив» по окончании срока действия его контракта с клубом, 31 мая. Его место займет 40-летний сербский специалист Марко Николич, который приступит к обязанностям с 1 июня.