Бышовец: «Не думаю, что проблемы ЦСКА в обороне связаны с Акинфеевым. Он хорошо взаимодействует с защитниками»

Бышовец считает, что проблемы ЦСКА в обороне не связаны с игрой Акинфеева

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец заявил, что большое количество голов, пропущенное ЦСКА в последних матчах, не связано с игрой вратаря Игоря Акинфеева.

«Я не думаю, что проблемы ЦСКА в обороне связаны именно с Акинфеевым. С возрастом Игорь практически не утратил ни в скорости принятия решений, ни в реакции. Он по-прежнему хорошо взаимодействует с защитниками, руководит их действиями. Да и вообще, на моей памяти многие вратари играли до 40 лет, и играли очень надежно. В этом вопросе нужно говорить о действиях ЦСКА в целом. Армейцы любят атаковать, и в целом у них это неплохо получается. Но вот быстро переключиться на защиту собственных ворот они могут не всегда», — приводит слова Бышовца Betonmobile.ru.

Ранее телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что Акинфеев начал допускать ошибки и его пора подменить в воротах.

После 14 туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 26 очков. Команда сыграл вничью три последних матча, в которых пропустила пять мячей.