Пиняев: «В «Крыльях» теплая атмосфера, Осинькин часто со всеми общается, что-то подсказывает»
Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал о взаимоотношениях с главным тренером самарского клуба Игорем Осинькиным.
«В «Крыльях» такая атмосфера, что Игорь Витальевич много и часто со всеми общается от командных теорий до индивидуальных бесед. У нас в коллективе теплая и приятная атмосфера. Тренерский штаб мне постоянно что-то подсказывает, потому что у меня, как и у любого футболиста, всегда есть какие-то ошибки, а что-то нужно улучшить. Тренеры мне говорят об этом, и я стараюсь исправлять ошибки, чтобы быть более полезным», — приводит слова Пиняева Metaratings.ru.
В июле 2020 года Осинькин был назначен главным тренером «Крыльев Советов». Под его руководством команда стала победителем первенства ФНЛ-2020/21 и спустя год вернулась в РПЛ, а также дошла до финала Кубка России, где уступила «Локомотиву» (1:3).
В июне 2021 Осинькин заключил трехлетний контракт с «Крыльями Советов», а еще через год подписал новое трехлетнее соглашение. Под его руководством самарский клуб в сезоне-2021/22 чемпионата России занял восьмое место.
В этом сезоне РПЛ «Крыльев Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков в 14 матчах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2